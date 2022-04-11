СБУ: оккупанты используют несовершеннолетних украинцев для разведки позиций ВСУ

Детали

СБУ обратилось ко всем родителям с просьбой быть бдительными относительно переписок и контактов своих сыновей и дочерей.

В Харькове оккупанты установили контакт с несовершеннолетним парнем через Telegram. Рашисты обещали заплатить деньги за информацию о позициях ВСУ на территории города.

В то же время в Луганской области двое российских солдат предложили 16-летнему подростку деньги в обмен на информацию о местах расположения и маршрутах передвижения украинских войск.

"Парень испугался, однако оккупанты его "успокоили": мол, ты малолетка, тебе ничего не будет", — отметили в СБУ.

Благодаря вмешательству украинских силовиков ребята не успели передать информацию врагу.

Сейчас рассматривают вопрос о возможности привлечения правонарушителей к уголовной ответственности, которая в Украине наступает с 16 лет, а в отдельных случаях — с 14 лет.

Напомним

По данным СБУ, российские солдаты отказываются наступать и саботируют приказы руководства, некоторые из их подразделений на грани бунта.