СБУ: оккупанты используют несовершеннолетних украинцев для разведки позиций ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российские оккупанты используют несовершеннолетних украинских детей для разведки военных позиций ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
СБУ обратилось ко всем родителям с просьбой быть бдительными относительно переписок и контактов своих сыновей и дочерей.
В Харькове оккупанты установили контакт с несовершеннолетним парнем через Telegram. Рашисты обещали заплатить деньги за информацию о позициях ВСУ на территории города.
В то же время в Луганской области двое российских солдат предложили 16-летнему подростку деньги в обмен на информацию о местах расположения и маршрутах передвижения украинских войск.
"Парень испугался, однако оккупанты его "успокоили": мол, ты малолетка, тебе ничего не будет", — отметили в СБУ.
Благодаря вмешательству украинских силовиков ребята не успели передать информацию врагу.
Сейчас рассматривают вопрос о возможности привлечения правонарушителей к уголовной ответственности, которая в Украине наступает с 16 лет, а в отдельных случаях — с 14 лет.
Напомним
По данным СБУ, российские солдаты отказываются наступать и саботируют приказы руководства, некоторые из их подразделений на грани бунта.