Окупанти вдарили із "Ураганів" по Дніпропетровщині: постраждали шестеро людей, з них - одна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. російські військові з «Ураганів» вдарили по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині, постраждали шестеро людей, з них - одна дитина. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, передає УНН.
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Як повідомив Лукашук, окупаційні війська російської федерації продовжують тероризувати наші громади. З «Ураганів» вдарили по Зеленодольській ТГ у Криворізькому районі.
"Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, з них – одна дитина", - йдеться у повідомленні.
За словами Лукашука, є пошкодження житлових будинків та будівлі дитсадка. Наразі додаткова інформація уточнюється.
Нагадаємо
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли області. За ніч окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони.