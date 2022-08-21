“Нас обстрілювали всю нічʼʼ: від обстрілів окупантів більше 5 000 людей Дніпропетровщини залишилися без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли області. За ніч окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. Про це інформує УНН.
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Від ворожих атак знову потерпали два райони - Нікопольський та Криворізький
На Нікополь росіяни скерували 25 снарядів зі ствольної артилерії. Через обстріл сталася сильна пожежа на підприємстві - вогонь знищив обладнання.
У місті понівечена школа, один будинок зруйнований, зо два десятки - пошкоджені. Виведені з ладу газогони та лінії електропередач. Без світла - понад 3 000 нікопольчан. Працюють аварійні бригади.
Марганецьку громаду тричі накрили вогнем зі ствольної артилерії та “Градів“.
У Марганці пошкоджена високовольтна лінія - знеструмлені понад 2 200 помешкань. Тривають відновлювальні роботи.
По Мирівській громаді - 10 пострілів зі ствольної артилерії. Є руйнація 5 будинків.
У Криворізькому районі росіяни з “Ураганів“ обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади. Без жертв та руйнувань.
У всіх випадках обійшлося без жертв серед цивільного населення.
Нагадаємо
Окупанти за добу понад 40 разів обстріляли 4 громади Сумської області.