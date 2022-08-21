“Нас обстреливали всю ночьʼʼ: от обстрелов оккупантов более 5 000 человек Днепропетровской области остались без света

Детали

От вражеских атак снова подвергались два района - Никопольский и Криворожский

На Никополь россияне направили 25 снарядов из ствольной артиллерии. Из-за обстрела произошел сильный пожар на предприятии - огонь уничтожил оборудование.

В городе истерзана школа, один дом разрушен, два десятка - повреждены. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач. Без света – более 3 000 никопольчан. Работают аварийные бригады.

Марганецкую общину трижды накрыли огнем из ствольной артиллерии и “Градов“.

В Марганце повреждена высоковольтная линия – обесточены более 2 200 помещений. Продолжаются восстановительные работы.

По Мировской общине – 10 выстрелов из ствольной артиллерии. Есть разрушение 5 домов.

В Криворожском районе русские из “ураганов“ обстреляли Апостоловскую и Зеленодольскую общины. Без жертв и разрушений.

Во всех случаях обошлось без жертв среди гражданского населения.

Напомним

Оккупанты за сутки более 40 раз обстреляли 4 общины Сумской области.