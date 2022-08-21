Оккупанты ударили из "Ураганов" по Днепропетровщине: пострадали шесть человек, из них - один ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. российские военные из «Ураганов» ударили по Зеленодольской громаде на Днепропетровщине, пострадали шесть человек, из них – один ребенок. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, передает УНН.
Детали
Как сообщил Лукашук, оккупационные войска российской федерации продолжают терроризировать наши громады. Из «ураганов» ударили по Зеленодольской ТГ в Криворожском районе.
"Предварительно, в результате обстрела пострадали шесть человек, из них – один ребенок", - говорится в сообщении.
По словам Лукашука, есть повреждения жилых домов и здания детсада. В настоящее время дополнительная информация уточняется.
Напомним
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах области. За ночь оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы.