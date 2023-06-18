Окупанти вбили двох жителів Донеччини та ще трьох поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Російські окупанти за 17 червня вбили двох жителів Донеччини та поранили ще трьох. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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“За 17 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Новоукраїнці та Богоявленці.
Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, - написав Кириленко у Telegram.
Деталі
Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення ворог убив 1565 жителя Донеччини, ще 3705 особи дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Протягом позаминулої доби ворог 20 разів обстрілював Вугледар.