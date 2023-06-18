Оккупанты убили двух жителей Донетчины и еще троих ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Российские оккупанты за 17 июня убили двух жителей Донецкой области и ранили еще троих. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
Цитата
“За 17 июня россияне убили 2 жителей Донетчины: в Новоукраинке и Богоявленке.
Еще 3 человека в области за сутки получили ранения”, - написал Кириленко в Telegram.
Детали
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения враг убил 1565 жителя Донецкой области, еще 3705 человек получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
В течение позапрошлых суток враг 20 раз обстреливал Угледар.