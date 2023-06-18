Оккупанты убили двух жителей Донетчины и еще троих ранили

Цитата

“За 17 июня россияне убили 2 жителей Донетчины: в Новоукраинке и Богоявленке.

Еще 3 человека в области за сутки получили ранения”, - написал Кириленко в Telegram.

Детали

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения враг убил 1565 жителя Донецкой области, еще 3705 человек получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

В течение позапрошлых суток враг 20 раз обстреливал Угледар.





