Окупанти у Маріуполі відмовляються розміновувати цивільні об’єкти

Цитата

«МЧС росії просто відмовляється проводити розмінування цивільних об’єктів. В підсумку маріупольці самостійно на свій страх і ризик “розміновують” квартири від снарядів російських танків. Червень 2023. Проспект Мира. Напроти площі Свободи. Маріуполь», - підписав відео Андрющенко.

Доповнення

Через варварське спотворення росіянами екосистеми на тимчасово окупованих територіях, маріупольці потерпають від аномальної атаки комах. Ситуація дедалі погіршується - "стараннями" окупантів активно заболочується річка Кальчик.