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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Окупанти у Маріуполі відмовляються розміновувати цивільні об’єкти

Київ • УНН

 • 368028 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. У Маріуполі мчс росії відмовляється проводити розмінування цивільних об’єктів. В результаті люди самостійно “розміновують” квартири від снарядів російських танків. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, передає УНН.

Окупанти у Маріуполі відмовляються розміновувати цивільні об’єкти

Цитата

«МЧС росії просто відмовляється проводити розмінування цивільних об’єктів. В підсумку маріупольці самостійно на свій страх і ризик “розміновують” квартири від снарядів російських танків. Червень 2023. Проспект Мира. Напроти площі Свободи. Маріуполь», - підписав відео Андрющенко.

Доповнення

Через варварське спотворення росіянами екосистеми на тимчасово окупованих територіях, маріупольці потерпають від аномальної атаки комах. Ситуація дедалі погіршується - "стараннями" окупантів активно заболочується річка Кальчик.

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