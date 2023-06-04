Оккупанты в Мариуполе отказываются разминировать гражданские объекты

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«мчс россии просто отказывается проводить разминирование гражданских объектов. В итоге мариупольцы самостоятельно на свой страх и риск “разминируют” квартиры от снарядов российских танков. Июнь 2023 года. Проспект Мира. Напротив площади Свободы. Мариуполь», - подписал видео Андрющенко.

Дополнение

Из-за варварского изминения россиянами экосистемы на временно оккупированных территориях, мариупольцы страдают от аномальной атаки насекомых. Ситуация все ухудшается - "стараниями" оккупантов активно заболачивается река Кальчик.