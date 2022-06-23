Окупанти штурмують Сєвєродонецьк за підтримки загонів росгвардії: у місті тривають бої

Деталі

Також на Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сиротине, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Воронове та Мирна Долина.

Для виявлення слабких місць в нашій обороні окупанти задіяли диверсійно-розвідувальні групи в районах населених пунктів Времівка, Новосілки та Нескучне. Українські воїни їх успішно виявили - з великими втратами ворог відійшов.

Доповнення

ЗСУ зупинили штурм окупантів у Лисичанську та Мар’їнці.