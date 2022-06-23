Окупанти штурмують Сєвєродонецьк за підтримки загонів росгвардії: у місті тривають бої
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Підрозділами зі складу 2-го армійського корпусу, за підтримки загонів росгвардії, окупанти ведуть штурмові дії у Сєвєродонецьку. У місті тривають бої. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.
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Також на Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сиротине, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Воронове та Мирна Долина.
Для виявлення слабких місць в нашій обороні окупанти задіяли диверсійно-розвідувальні групи в районах населених пунктів Времівка, Новосілки та Нескучне. Українські воїни їх успішно виявили - з великими втратами ворог відійшов.
Доповнення
ЗСУ зупинили штурм окупантів у Лисичанську та Мар’їнці.