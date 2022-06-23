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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Оккупанты штурмуют Северодонецк при поддержке отрядов росгвардии: в городе продолжаются бои

Киев • УНН

 • 140750 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Подразделениями из состава 2-го армейского корпуса, при поддержке отрядов росгвардии, оккупанты ведут штурмовые действия в Северодонецке. В городе продолжаются бои. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Также на Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиротино, Лисичанск, Северодонецк, Вороново и Мирная Долина.

Для выявления слабых мест в нашей обороне оккупанты задействовали диверсионно-разведывательные группы в районах населенных пунктов Времовка, Новоселки и Нескучное. Украинские воины их успешно обнаружили – с большими потерями враг отошел.

Дополнение

ВСУ остановили штурм оккупантов в Лисичанске и Марьинке.

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