Оккупанты штурмуют Северодонецк при поддержке отрядов росгвардии: в городе продолжаются бои
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Подразделениями из состава 2-го армейского корпуса, при поддержке отрядов росгвардии, оккупанты ведут штурмовые действия в Северодонецке. В городе продолжаются бои. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Также на Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиротино, Лисичанск, Северодонецк, Вороново и Мирная Долина.
Для выявления слабых мест в нашей обороне оккупанты задействовали диверсионно-разведывательные группы в районах населенных пунктов Времовка, Новоселки и Нескучное. Украинские воины их успешно обнаружили – с большими потерями враг отошел.
Дополнение
ВСУ остановили штурм оккупантов в Лисичанске и Марьинке.