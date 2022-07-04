Окупанти сформували "уряд" на Херсонщині: колаборант ковальов отримав "посаду"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Російські окупанти створили в Херсонській області так званий "уряд", в якому колишній народний депутат від "Слуги народу" та колаборант олексій ковальов отримав "посаду". Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
Цитата
“Окупанти призначили колишнього депутата від “Слуги Народу” Олексія Ковальова - “віце-прем'єром з питань сільського господарства” у Херсонській області”, – написав Гончаренка.
Контекст
У 2019 році ковальова було обрано народним депутатом 9-го скликання по 186-му округу (Херсонська область) від партії "Слуга народу".
Після початку широкомасштабної війни нардеп виїхав до окупованої Херсонської області.
28 квітня партія "Слуга народу" звернулася до Генерального прокурора Ірини Венедиктової та голови СБУ Івана Баканова із закликом "ретельно і всебічно розслідувати всі факти та обставини його перебування на тимчасово захопленій території та його спілкування з окупаційними військами".
З 3 квітня ковальова виключено зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу" у Верховній Раді.
До цього партія призупинила членство нардепа у своїй фракції через підозру у державній зраді.
Партія попросила правоохоронців розслідувати, чи став ковальов на бік росії в Херсонській області.
Проти депутата розпочато кримінальне провадження.
Наприкінці червня стало відомо, що на окупованій Херсонщині підірвався автомобіль депутата.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив інформацію про підрив машини.
22 червня ЗМІ розповсюдили інформацію, що в результаті підриву автомобіля ковальов “загинув”.
Однак незабаром після інциденту ковальов з'явився на відео, на якому лежачи на лікарняному ліжку, заявив, що проти нього вчинено "диверсію спеціальних служб України", а також додав, що далі працюватиме на своєму виборчому окрузі. - "До завершення повноважень у 2023 році”.