Оккупанты сформировали "правительство" на Херсонщине: коллаборант ковалев получил "должность"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Российские оккупанты создали в Херсонской области так называемое "правительство", в котором бывший народный депутат от "Слуги народа" и коллаборант алексей ковалев получил "должность". Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
Цитата
“Оккупанты назначили бывшего депутата от “Слуги Народа” алексея ковалева - “вице-премьером по вопросам сельского хозяйства” в Херсонской области”, – написал Гончаренко.
Контекст
В 2019 году ковалев был избран народным депутатом 9-го созыва по 186-му округу (Херсонская область) от партии "Слуга народа".
После начала широкомасштабной войны нардеп уехал в оккупированную Херсонскую область.
28 апреля партия "Слуга народа" обратилась к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и главе СБУ Ивану Баканову с призывом "тщательно и всесторонне расследовать все факты и обстоятельства его пребывания на временно захваченной территории и его общения с оккупационными войсками".
С 3 апреля ковалев исключен из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде.
До этого партия приостановила членство нардепа в своей фракции из-за подозрения в государственной измене.
Партия попросила правоохранителей расследовать, стал ли ковалев на сторону рф в Херсонской области.
Против депутата начато уголовное производство.
В конце июня стало известно, что на оккупированной Херсонщине подорвался автомобиль депутата.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о подрыве машины.
22 июня СМИ распространили информацию, что в результате подрыва автомобиля ковалев “погиб”.
Однако вскоре после инцидента ковалев появился на видео, в котором лежа на больничной койке, заявил, что против него совершена "диверсия специальных служб Украины", а также добавил, что будет дальше работать на своем избирательном округе - "до завершения полномочий в 2023 году”.