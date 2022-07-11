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Окупанти протягом тижня 130 разів обстріляли Сумщину та Чернігівщину – ДПСУ

Окупанти протягом тижня 130 разів обстріляли Сумщину та Чернігівщину – ДПСУ

Київ • УНН

 • 85529 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Протягом тижня російські окупанти 130 разів обстріляли території Сумської та Чернігівської областей. Про це під час брифінгу повідомив помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.

Цитата

“росія не припиняє обстрілювати території Чернігівщини та Сумщини. Найбільше відмічаються атаки на Сумську область. Вогонь противник веде щоденно. До обстрілів застосовуються артилерія, міномети, авіація, стрілецька зброя. Продовжуються випадки скидання вибухових пристроїв з безпілотних літальних апаратів. Протягом тижня, загалом зафіксовано близько 130 обстрілів цих територій, 10 з яких із застосуванням авіації, і більше 100 – з артилерії та мінометів”, – сказав Демченко.

Доповнення

Російські військовослужбовці продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівської та Сумської областей з території росії. За минулу добу зафіксували майже 80 вибухів, обидва регіони обстрілюють артилерією та мінометами.

Українські Національні Новини

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