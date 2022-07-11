Оккупанты в течение недели 130 раз обстреляли Сумскую и Черниговскую области – ГПСУ

Цитата

“россия не перестает обстреливать территории Черниговской и Сумской областей. Больше всего отмечаются атаки на Сумскую область. Огонь противник ведет ежедневно. К обстрелам используются артиллерия, минометы, авиация, стрелковое орудие. Продолжаются случаи сброса взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов. В течение недели в общей сложности зафиксировано около 130 обстрелов этих территорий, 10 из которых с применением авиации, и более 100 – из артиллерии и минометов”, – сказал Демченко.

Дополнение

Российские военнослужащие продолжают обстреливать приграничья Черниговской и Сумской областей с территории россии. За минувшие сутки зафиксировали около 80 взрывов, оба региона обстреливают артиллерией и минометами.