Оккупанты в течение недели 130 раз обстреляли Сумскую и Черниговскую области – ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В течение недели российские оккупанты 130 раз обстреляли территории Сумской и Черниговской областей. Об этом во время брифинга сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.
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“россия не перестает обстреливать территории Черниговской и Сумской областей. Больше всего отмечаются атаки на Сумскую область. Огонь противник ведет ежедневно. К обстрелам используются артиллерия, минометы, авиация, стрелковое орудие. Продолжаются случаи сброса взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов. В течение недели в общей сложности зафиксировано около 130 обстрелов этих территорий, 10 из которых с применением авиации, и более 100 – из артиллерии и минометов”, – сказал Демченко.
Дополнение
Российские военнослужащие продолжают обстреливать приграничья Черниговской и Сумской областей с территории россии. За минувшие сутки зафиксировали около 80 взрывов, оба региона обстреливают артиллерией и минометами.