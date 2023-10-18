росіяни переміщують військову техніку у Сімферополі

Цитата

«Наші агенти зафіксували переміщення БМП-3 і БТР-82АМ у Сімферополі. У зв'язку з великими втратами в Запорізькій області, а також, під Авдіївкою, окупанти витискають всі свої можливості для поповнення втрат. Інформацію вже передано СОУ для подальшої утилізації зазначеної техніки. Цю інформацію вже передано СОУ для подальшої утилізації зазначеної техніки», - йдеться у повідомлені партизанського руху "АТЕШ".

Доповнення

13 жовтня партизани кримськотатарського руху «АТЕШ» заявиили, що виявили перевезення великої колони техніки рф в Криму. Вона складалась з мт-лб, САУ та Уралів.

Додамо

У тимчасово окупованому Криму вночі пролунали звуки вибухів.