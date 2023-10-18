россияне перемещают военную технику в Симферополе

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«Наши агенты зафиксировали перемещение БМП-3 и БТР-82АМ в Симферополе. В связи с большими потерями в Запорожской области, а также, под Авдеевкой, оккупанты выжимают все свои возможности для пополнения потерь. Информация уже передана СОУ для дальнейшей утилизации указанной техники. Эту информацию уже передано СОУ для дальнейшей утилизации указанной техники», - говорится в сообщении партизанского движения "АТЕШ".

Дополнение

13 октября партизаны крымскотатарского движения «АТЕШ» заявили, что обнаружили перевозку большой колонны техники рф в Крыму. Она состояла из мт-лб, САУ и Уралов.

Добавим

Во временно оккупированном Крыму ночью раздались звуки взрывов.