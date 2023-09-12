Окупанти переключились на напрямок Новоселівського: за добу ворог завдав 117 ударів

Цитата

“Противник не полишає своїх намірів прорвати оборону та знайти слабке місце, проте безуспішно. Зокрема зараз ворог переключився на напрямок саме Новоселівського. За минулу добу противник застосовував свою артилерію 117 разів. Також противник активно використовує танки, гранатомети, міномети, стрілецьке озброєння та армійську та тактичну авіацію”, - зазначив Євлаш.

Доповнення

Однак, начальник пресслужби Східного угруповання військ повідомив, що на Лиманському та Лимано-Купʼянському напрямках нашим воїнам вдалося знищити 63 окупантів, а також 5 вантажівок, 1 позашляховик, 1 міномет 82 калібру та станцію радіоелектронної боротьби "Стриж-3", яку використовували для придушення роботи українських БПЛА та зв'язку на цьому напрямку.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 269 760 осіб, 4568 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.