Оккупанты переключились на направление Новоселовского: за сутки враг нанес 117 ударов

Цитата

“Противник не оставляет своих намерений прорвать оборону и найти слабое место, однако безуспешно. В частности сейчас враг переключился на направление именно Новоселовского. За минувшие сутки противник применял свою артиллерию 117 раз. Также противник активно использует танки, гранатометы, минометы, стрелковое вооружение и армейскую и тактическую авиацию”, - отметил Евлаш.

Дополнение

Однако, начальник пресс-службы Восточной группировки войск сообщил, что на Лиманском и Лимано-Купянском направлениях нашим воинам удалось уничтожить 63 оккупантов, а также 5 грузовиков, 1 внедорожник, 1 миномет 82 калибра и станцию радиоэлектронной борьбы "Стриж-3", которую использовали для подавления работы украинских БПЛА и связи на этом направлении.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 269 760 человек, 4568 танков и сотен единиц другой военной техники.