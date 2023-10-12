Окупанти обстріляли Запорізьку область понад 140 разів: через ракетний удар по Привітному загинула літня жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Російські війська минулої доби 148 разів відкривали вогонь по населеним пунктам Запорізької області. Внаслідок ракетного удару по селищу Привітне загинула літня жінка. Про це повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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«Загарбники атакували 27 населених пунктів – зафіксовано 148 ударів», - написав Малашко у Telegram.
Деталі
128 ворожих артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Верхньої Терси, Ольгівського, Щербаків, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового та інших міст та сіл на лінії вогню.
Ворог здійснив ракетний удар по Привітному, 11 БПЛА-атак по Червоному, Новодарівці, Малинівці, Роботиному та Новоіванівці, 7 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Преображенки, Роботиного та Малої Токмачки, а також вгатив авіаснарядами по Оріхову.
«Внаслідок ракетного удару по Привітному загинула 74-річна жінка», - зазначив Малашко.
Крім того, через ворожі обстріли минулої доби надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Доповнення
9 жовтня російські війська 117 разів відкривали вогонь по населеним пунктам Запорізької області. Зокрема, окупанти випустили дві авіабомби по Новоданилівці. Ніхто не постраждав, однак зафіксовані руйнування.