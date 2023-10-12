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Оккупанты обстреляли Запорожскую область более 140 раз: из-за ракетного удара по Приветному погибла пожилая женщина

Оккупанты обстреляли Запорожскую область более 140 раз: из-за ракетного удара по Приветному погибла пожилая женщина

Киев • УНН

 • 383372 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки 148 раз открывали огонь по населенным пунктам Запорожской области. В результате ракетного удара по поселку Приветное погибла пожилая женщина. Об этом сообщил в четверг председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Цитата

«Захватчики атаковали 27 населенных пунктов – зафиксировано 148 ударов», - написал Малашко в Telegram.

Детали

128 вражеских артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Малиновки, Белогорья, Левадного, Верхней Терсы, Ольговского, Щербаков, Темировки, Каменского, Пятихаток, Лобкового и других городов и сел на линии огня.

Враг совершил ракетный удар по Приветному, 11 БПЛА-атак по Червоному, Новодаровке, Малиновке, Роботино и Новоивановке, 7 РСЗО-обстрелов Новоданиловки, Преображенки, Роботино и Малой Токмачки, а также ударил авиаснарядами по Орехову.

«В результате ракетного удара по Приветному погибла 74-летняя женщина», - отметил Малашко.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Дополнение

9 октября российские войска 117 раз открывали огонь по населенным пунктам Запорожской области. В частности, оккупанты выпустили две авиабомбы по Новоданиловке. Никто не пострадал, однако зафиксированы разрушения.

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