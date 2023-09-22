Окупанти обстріляли з мінометів прикордоння Сумської області - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Російські окупанти вранці 22 вересня здійснили мінометний обстріл прикордонних територій Сумської області - Хотінську громаду, повідомляє УНН з посиланням на Telegram Сумської ОВА.
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"Вранці росіяни здійснили мінометний обстріл Хотінської громади. Зафіксовано 13 вибухів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
У Сумській ОВА 21 вересня поінформували, що протягом 21 вересня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 149 вибухів.