Оккупанты обстреляли из минометов приграничье Сумской области - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Российские оккупанты утром 22 сентября осуществили минометный обстрел приграничных территорий Сумской области - Хотинскую громаду, сообщает УНН со ссылкой на Telegram Сумской ОГА.
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"Утром россияне совершили минометный обстрел Хотинской общины. Зафиксировано 13 взрывов", - говорится в сообщении.
Напомним
В Сумской ОГА 21 сентября проинформировали, что в течение 21 сентября россияне совершили 29 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 149 взрывов.