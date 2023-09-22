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Оккупанты обстреляли из минометов приграничье Сумской области - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Российские оккупанты утром 22 сентября осуществили минометный обстрел приграничных территорий Сумской области - Хотинскую громаду, сообщает УНН со ссылкой на Telegram Сумской ОГА.

Цитата

"Утром россияне совершили минометный обстрел Хотинской общины. Зафиксировано 13 взрывов", - говорится в сообщении.

Напомним

В Сумской ОГА 21 сентября проинформировали, что в течение 21 сентября россияне совершили 29 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 149 взрывов.

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