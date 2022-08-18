Окупанти обстріляли Сумську область, зафіксовано близько 100 прильотів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Вчора, 18 серпня, росіяни 7 разів обстрілювали території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад. Зафіксовано близько 100 прильотів. Без жертв, але є руйнування. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, пише УНН.
Деталі
Білопільська громада: ворог обстріляв громаду з території рф зі ствольної артилерії −15 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено нежилий будинок та приміщення школи. Як зазначив Живицький, це було близько пів на десяту ранку.
О 19.55 почався мінометний обстріл − 10 прильотів. Та о 20.00 почався артобстріл, 20 прильотів.
Краснопільська громада: о 13.50 загарбники відкрили вогонь з міномету – 7 прильотів.
Миропільська громада: з 14.20 з був обстріл з 120 мм міномету − 15 прильотів. Продовжився обстріл о 17.30. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Доповнення
Білопільська громада на Сумщині зранку, 18 серпня, зазнала ворожого обстрілу, зруйновано школу.