Окупанти обстріляли Сумську область, зафіксовано близько 100 прильотів

Деталі

Білопільська громада: ворог обстріляв громаду з території рф зі ствольної артилерії −15 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено нежилий будинок та приміщення школи. Як зазначив Живицький, це було близько пів на десяту ранку.

О 19.55 почався мінометний обстріл − 10 прильотів. Та о 20.00 почався артобстріл, 20 прильотів.

Краснопільська громада: о 13.50 загарбники відкрили вогонь з міномету – 7 прильотів.

Миропільська громада: з 14.20 з був обстріл з 120 мм міномету − 15 прильотів. Продовжився обстріл о 17.30. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Доповнення

Білопільська громада на Сумщині зранку, 18 серпня, зазнала ворожого обстрілу, зруйновано школу.