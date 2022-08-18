Оккупанты обстреляли Сумскую область, зафиксировано около 100 прилетов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Вчера, 18 августа, россияне 7 раз обстреливали территории Белопольской, Краснопольской и Миропольской общин. Зафиксировано около 100 прилетов. Без жертв, но есть разрушение. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, пишет УНН.
Детали
Белопольская община: враг обстрелял общину с территории рф из ствольной артиллерии − 15 прилетов. В результате обстрела повреждены нежилой дом и помещение школы. Как отметил Живицкий, это было около половины десятого утра.
В 19.55 начался минометный обстрел − 10 прилетов. И в 20.00 начался артобстрел, 20 прилетов.
Краснопольское общество: в 13.50 захватчики открыли огонь из миномета – 7 прилетов.
Миропольская община: с 14.20 с был обстрел из 120 мм миномета − 15 прилетов. Продолжился обстрел в 17.30. Повреждена гражданская инфраструктура.
Дополнение
Белопольская община на Сумщине утром, 18 августа, подверглась вражескому обстрелу, разрушена школа.