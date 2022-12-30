Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини з авіації, безпілотників та артилерії

Цитата

«Учора окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівську областей з авіації, БПЛА та артилерії. Вже вранці ворог з мінометів вдарив по Миропільській громаді Сумщині. Інформація про наслідки уточнюється», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Під ворожим вогнем учора опинилися Великописарівська, Краснопільська, Білопільська та Шалигинська громади Сумщини й Новгород-Сіверська та Семенівська - Чернігівщини.

Доповнення

Російська окупаційна армія завдала 70 ударів по п’яти прикордонних громадах Сумської області.