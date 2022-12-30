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Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини з авіації, безпілотників та артилерії

Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини з авіації, безпілотників та артилерії

Київ • УНН

 • 272620 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Російські окупанти вчора обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей з авіації, БПЛА та артилерії. Вранці ворог з мінометів вдарив по громаді на Сумщині. Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.

Цитата

«Учора окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівську областей з авіації, БПЛА та артилерії. Вже вранці ворог з мінометів вдарив по Миропільській громаді Сумщині. Інформація про наслідки уточнюється», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Під ворожим вогнем учора опинилися Великописарівська, Краснопільська, Білопільська та Шалигинська громади Сумщини й Новгород-Сіверська та Семенівська - Чернігівщини.

Доповнення

Російська окупаційна армія завдала 70 ударів по п’яти прикордонних громадах Сумської області.

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