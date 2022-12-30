Оккупанты обстреляли пограничье Сумской и Черниговской областей из авиации, беспилотников и артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Российские оккупанты вчера обстреляли пограничье Сумской и Черниговской областей из авиации, БПЛА и артиллерии. Утром враг из минометов ударил по громаде в Сумской области. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.
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«Вчера оккупанты обстреляли пограничье Сумской и Черниговской областей из авиации, БПЛА и артиллерии. Уже утром враг из минометов ударил по Миропольской громаде Сумской области. Информация о последствиях уточняется», – говорится в сообщении.
Детали
Под вражеским огнем вчера оказались Великописаревская, Краснопольская, Белопольская и Шалыгинская громады Сумской области и Новгород-Северская и Семеновская – Черниговской.
Дополнение
Российская оккупационная армия нанесла 70 ударов по пяти пограничных громадах Сумской области.