Оккупанты обстреляли пограничье Сумской и Черниговской областей из авиации, беспилотников и артиллерии

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«Вчера оккупанты обстреляли пограничье Сумской и Черниговской областей из авиации, БПЛА и артиллерии. Уже утром враг из минометов ударил по Миропольской громаде Сумской области. Информация о последствиях уточняется», – говорится в сообщении.

Детали

Под вражеским огнем вчера оказались Великописаревская, Краснопольская, Белопольская и Шалыгинская громады Сумской области и Новгород-Северская и Семеновская – Черниговской.

Дополнение

Российская оккупационная армия нанесла 70 ударов по пяти пограничных громадах Сумской области.