Окупанти вранці обстріляли Чернігівщину з артилерії - ОК "Північ"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Оперативне командування "Північ" повідомило, що окупаційні війська рф сьогодні вранці вдарили по Чернігівщині з артилерії, інформує УНН.
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"Російська армія вчергове обстріляла прикордоння Чернігівської області з артилерії. З 05:50 до 06:20 зафіксовано 10 приходів, імовірно з САУ, в районі населеного пункту Михальчина Слобода. Втрат серед особового складу та техніки немає", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Доповнення
Російські окупаційні війська вчора, 19 грудня, ввечері та в ніч на 20 грудня обстріляли Сумщину. Внаслідок ворожої атаки загорілася майстерня, а також пошкоджено транспорт.