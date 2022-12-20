Оккупанты утром обстреляли Черниговскую область из артиллерии - ОК "Север"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Оперативное командование "Север" сообщило, что оккупационные войска россии сегодня утром ударили по Черниговской области из артиллерии, сообщает УНН.
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"Российская армия в очередной раз обстреляла приграниья Черниговской области из артиллерии. С 05:50 до 06:20 зафиксировано 10 приходов, предположительно из САУ, в районе населенного пункта Михальчина Слобода. Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Дополнение
Российские оккупационные войска вчера, 19 декабря, вечером и в ночь на 20 декабря обстреляли Сумскую область. В результате вражеской атаки загорелась мастерская, а также поврежден транспорт.