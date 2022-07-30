Окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей, - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Генштаб у своєму свіжому звіті повідомили, що окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей на Сіверському напрямку. Про це інформує УНН.
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Розпочалася 157 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без суттєвих змін. Окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових і цивільних об’єктах на території України.
На Сіверському напрямку ворог продовжив вести повітряну розвідку та завдавати ударів по об’єктах інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в районах прикордонних населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.
На інших напрямках:
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін. Ознак формування наступальних угруповань збройних сил республіки білорусь та збройних сил російської федерації на зазначених напрямках не відзначається.
На Харківському напрямку ворог здійснював артилерійське вогневе ураження в районах Харкова, Прудянки, Черкаських Тишків, Борщової, Лісного, Коробочкиного, Мосьпанового та Старого Салтова.
На Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків неподалік Асіївки, Протопопівки, Гусарівки, Грушувахи, Карнаухівки, Долини та Адамівки. Вів штурмові дії в районах Бражівки та Дмитрівки, успіху не мав, відійшов.
На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Краматорська, Сіверська, Спірного та інших населених пунктів. Завдав авіаударів біля Серебрянки та Спірного. Противник продовжив ведення повітряної розвідки БпЛА.
На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах 16 населених пунктів.
На Авдіївському напрямку окупанти обстрілювали із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Новобахмутівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Пісків та Красногорівки. Завдали авіаударів неподалік Селидового, Авдіївки та Первомайського. Ворог вів штурмові дії в районах Пісків та Авдіївки, успіху не мав. Біля Красногорівки бойові дії тривають.
На Новопавлівському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли в районах 9 населених пунктів.
На Запорізькому напрямку ворог здійснює обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах 6 населених пунктів. Завдав авіаудару біля Новомихайлівки та Малих Щербаків.
На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення повітряної розвідки БпЛА.
Здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах 17 населених пунктів.
Окупанти проводять активні заходи відновлення шляхів логістичного забезпечення.
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