Оккупанты обстреляли приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей, - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Генштаб в своем свежем отчете сообщили, что оккупанты обстреляли приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей на Северском направлении. Об этом информирует УНН.
Детали
Начались 157 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
Боевой, численный состав и характер действий группировки противника остаются без существенных изменений. Оккупанты продолжают наносить авиационных и ракетных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.
На Северском направлении враг продолжил вести воздушную разведку и наносить удары по объектам инфраструктуры по ствольной и реактивной артиллерии в районах приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.
По другим направлениям:
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений. Признаков формирования наступательных группировок вооруженных сил республики Беларусь и вооруженных сил российской федерации на указанных направлениях не отмечается.
На Харьковском направлении враг производил артиллерийское огневое поражение в районах Харькова, Прудянки, Черкасских Тишков, Борщевой, Лесного, Коробочкиного, Мосьпанова и Старого Салтова.
На Славянском направлении противник совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков неподалеку от Асеевки, Протопоповки, Гусаровки, Грушувахи, Карнауховки, Долины и Адамовки. Вел штурмовые действия в районах Бражевки и Дмитровки, успеха не имел, отошел.
На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Краматорска, Северска, Спорного и других населенных пунктов. Нанес авиаудары возле Серебрянки и Спорного. Противник продолжил ведение воздушной разведки БПЛА.
На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах 16 населенных пунктов.
На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опросного, Водяного, Песков и Красногоровки. Нанесли авиаудары неподалеку от Селидового, Авдеевки и Первомайского. Враг вел штурмовые действия в районах Песков и Авдеевки, успеха не имел. Возле Красногоровки боевые действия продолжаются.
На Новопавловском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы в районах 9 населенных пунктов.
На Запорожском направлении враг производит обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах 6 населенных пунктов. Нанес авиаудару возле Новомихайловки и Малых Щербаков.
В Южнобужском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность ведения воздушной разведки БПЛА.
Совершал систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах 17 населенных пунктов.
Оккупанты проводят активные мероприятия по восстановлению путей логистического обеспечения.
Напомним
Оперативное командование "Юг" в новом отчете сообщили, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно.