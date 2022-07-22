Окупанти обстріляли дві громади Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Російські загарбники вчора обстріляли дві громади Сумської області: Шалигинську та Краснопільську. Про це повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, пише УНН.
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"Шалигинська громада: після 14.00 був артилерійський обстріл − 5 "приходів". Після 21.00 був мінометний обстріл Краснопільської громади. На щастя, без жертв та руйнувань", - зазначив Живицький.
Нагадаємо
Окупанти з артилерії шість разів обстріляли Сумщину.