Оккупанты обстреляли две общины Сумской области

Цитата

"Шалигинская община: после 14.00 был артиллерийский обстрел − 5 "приходов". После 21.00 был минометный обстрел Краснопольского общества. К счастью, без жертв и разрушений", - отметил Живицкий.

Напомним

Оккупанты из артиллерии шесть раз обстреляли Сумщину.