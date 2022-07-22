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09:00 • 260 просмотра

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14 марта, 19:57 • 103679 просмотра

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14 марта, 19:56 • 119356 просмотра

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты обстреляли две общины Сумской области

Оккупанты обстреляли две общины Сумской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Российские захватчики вчера обстреляли две общины Сумской области: Шалыгинскую и Краснопольскую. Об этом сообщил в Telegram глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, пишет УНН.

Цитата

"Шалигинская община: после 14.00 был артиллерийский обстрел − 5 "приходов". После 21.00 был минометный обстрел Краснопольского общества. К счастью, без жертв и разрушений", - отметил Живицкий.

Напомним

Оккупанты из артиллерии шесть раз обстреляли Сумщину.

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