Оккупанты обстреляли две общины Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Российские захватчики вчера обстреляли две общины Сумской области: Шалыгинскую и Краснопольскую. Об этом сообщил в Telegram глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, пишет УНН.
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"Шалигинская община: после 14.00 был артиллерийский обстрел − 5 "приходов". После 21.00 был минометный обстрел Краснопольского общества. К счастью, без жертв и разрушений", - отметил Живицкий.
Напомним
Оккупанты из артиллерии шесть раз обстреляли Сумщину.