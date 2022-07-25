Окупанти обстріляли декілька прибережних територій Нікопольського району
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Російські окупанти використовуючи РСЗВ, обстріляли декілька прибережних територій Нікопольського району. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у Telegram, передає УНН.
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"Ворог, використовуючи РСЗВ, обстріляв декілька прибережних територій нашого району. Людей і будівлі не зачепило.
Без паніки", - зазначив він.
Раніше
Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомляв, що на протилежному березі Каховського водосховища було помічено рух військової техніки.