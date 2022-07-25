Окупанти обстріляли декілька прибережних територій Нікопольського району

Цитата

"Ворог, використовуючи РСЗВ, обстріляв декілька прибережних територій нашого району. Людей і будівлі не зачепило.

Без паніки", - зазначив він.

Раніше

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомляв, що на протилежному березі Каховського водосховища було помічено рух військової техніки.