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14 марта, 19:57 • 103680 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 119357 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 14:57 • 139404 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138838 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113398 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Оккупанты обстреляли несколько прибрежных территорий Никопольского района

Оккупанты обстреляли несколько прибрежных территорий Никопольского района

Киев • УНН

 • 123616 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Российские оккупанты используя РСЗО, обстреляли несколько прибрежных территорий Никопольского района. Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Враг, используя РСЗО, обстрелял несколько прибрежных территорий нашего района. Людей и здания не задело.
Без паники", - отметил он.

Ранее 

Председатель Никопольского РВА Евгений Евтушенко сообщал, что на противоположном берегу Каховского водохранилища было замечено движение военной техники.

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