Оккупанты обстреляли несколько прибрежных территорий Никопольского района
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Российские оккупанты используя РСЗО, обстреляли несколько прибрежных территорий Никопольского района. Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в Telegram, передает УНН.
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"Враг, используя РСЗО, обстрелял несколько прибрежных территорий нашего района. Людей и здания не задело.
Без паники", - отметил он.
Ранее
Председатель Никопольского РВА Евгений Евтушенко сообщал, что на противоположном берегу Каховского водохранилища было замечено движение военной техники.