Оккупанты обстреляли несколько прибрежных территорий Никопольского района

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"Враг, используя РСЗО, обстрелял несколько прибрежных территорий нашего района. Людей и здания не задело.

Без паники", - отметил он.

Ранее

Председатель Никопольского РВА Евгений Евтушенко сообщал, что на противоположном берегу Каховского водохранилища было замечено движение военной техники.