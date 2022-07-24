На протилежному березі Каховського водосховища помічено рух військової техніки - голова Нікопольської РВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. На протилежному березі Каховського водосховища помічено рух військової техніки. У Нікополі та Нікопольській територіальній громаді — загроза артобстрілу. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передає УНН.
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"Доброго вечора, друзі. Добігає завершення тихий недільний день. Тишу та спокій особливо починаєш цінувати зрозумівши, як легко її втратити.. Військовий спокій зрадливий, орда на тому березі зі своїми РСЗВ нікуди не поділась", - зазначив він.
Євтушенко додав, що протягом дня обстрілів, бойових дій, техніки та живої сили окупантів на території району не зафіксовано.
"Закликаю жителів міст, сіл, селищ, розташованих на березі Каховського водосховища бути обережними. Дотримуйтесь правила двох стін, не знаходьтесь поруч з вікнами та скляними дверима, користуйтесь бомбосховищами - існує ризик обстрілу! Рух військової техніки на протилежному березі водосховища!", - додав голова Нікопольської РВА.
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