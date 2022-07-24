На противоположном берегу Каховского водохранилища замечено движение военной техники – председатель Никопольского РВА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. На противоположном берегу Каховского водохранилища замечено движение военной техники. В Никополе и Никопольском территориальном обществе — угроза артобстрела. Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, передает УНН.
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"Добрый вечер, друзья. Заканчивается тихий воскресный день. Тишину и покой особенно начинаешь ценить поняв, как легко ее потерять.. Военное спокойствие предательское, орда на том берегу со своими РСЗО никуда не делась", - отметил он.
Евтушенко добавил, что в течение дня обстрелы, боевые действия, техника и живая сила оккупантов на территории района не зафиксированы.
"Призываю жителей городов, сел, поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища быть осторожными. Соблюдайте правила двух стен, не находитесь рядом с окнами и стеклянными дверями, пользуйтесь бомбоубежищами - существует риск обстрела! Движение военной техники на противоположном берегу водохранилища!", - добавил председатель Никопольского РВА.
Напомним
Российские захватчики обстреляли Никопольский район. Вражеский снаряд прилетел на территорию одной из общин.