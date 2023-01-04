Окупанти обстрілляи Миколаївський район: пошкоджені будинки та житспоруди
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що окупанти обстріляли Миколаївський район. Там пошкоджені житлові будинки та господарські споруди, передає УНН.
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"Вчора, 3 січня, орієнтовно о 15:00 ворог обстріляв один з населених пунктів Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає", — написав Кім.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Що відомо про обстріли у ніч проти 4 січня
Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що російська армія атакувала об’єкт цивільної інфраструктури на околиці міста. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Від обстрілів постраждала одна людина, яка отримала осколкове поранення.
Російська окупаційна армія атакувала Херсон фосфорними та світлозапальними снарядами. Відповідні відео поширили місцеві пабліки та Telegram-канали.
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські окупанти важкою артилерією обстріляли Нікополь. У місті пошкоджені кілька житлових будинків та кілька господарчих споруд, автівка, газопровід та лінія електропередач.