Оккупанты обстреляли Николаевский район: повреждены дома и жилые сооружения

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"Вчера, 3 января, ориентировочно в 15:00 враг обстрелял один из населенных пунктов Куцурубской громады. В результате чего повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет", — написал Ким.

В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Что известно об обстрелах в ночь на 4 января

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российская армия атаковала объект гражданской инфраструктуры на окраине города. В результате удара возник пожар, который спасатели уже ликвидировали. От обстрелов пострадал один человек, который получил осколочное ранение.

Российская оккупационная армия атаковала Херсон фосфорными и световоспламеняющимися снарядами. Соответствующие видео распространили местные паблики и Telegram-каналы.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что российские оккупанты тяжелой артиллерией обстреляли Никополь. В городе повреждены несколько жилых домов и несколько хозяйственных построек, автомобиль, газопровод и линия электропередач.