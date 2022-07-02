Окупанти обіцяли посаду "міністра освіти": у Києві затримали директорку школи, яка координувала російських агентів

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Виявлено та нейтралізовано російську агентуру, яка розвідувала оборонні позиції та передавала агресору інформацію щодо суспільно-політичної обстановки, в тому числі проукраїнських діячів культури і медіа. Для обміну розвідданими та їх передачі кураторам з Москви використовували месенджери.

Координувала діяльність директорка столичної школи. В разі захоплення Києва росіяни обіцяли їй посаду "міністра освіти" у лавах окупаційної адміністрації. Наразі матеріали провадження скеровано до суду і зрадниці загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо

З початку повномасштабної агресії рф Служба безпеки нейтралізувала більше ніж 1 тисячу хакерських атак проти ІТ-систем стратегічно важливих об’єктів України, зокрема, запобігла витоку оборонної інформації через даркнет і затримала коригувальника ракетних ударів по Бахмуту.