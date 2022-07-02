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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти обіцяли посаду "міністра освіти": у Києві затримали директорку школи, яка координувала російських агентів

Окупанти обіцяли посаду "міністра освіти": у Києві затримали директорку школи, яка координувала російських агентів

Київ • УНН

 • 244312 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Директорку однієї з київських шкіл затримали за координацію діяльності ворожих агентів. Про це йдеться в повідомлення Служби безпеки України, передає УНН.

Деталі

Виявлено та нейтралізовано російську агентуру, яка розвідувала оборонні позиції та передавала агресору інформацію щодо суспільно-політичної обстановки, в тому числі проукраїнських діячів культури і медіа. Для обміну розвідданими та їх передачі кураторам з Москви використовували месенджери.

Координувала діяльність директорка столичної школи. В разі захоплення Києва росіяни обіцяли їй посаду "міністра освіти" у лавах окупаційної адміністрації. Наразі матеріали провадження скеровано до суду і зрадниці загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо

З початку повномасштабної агресії рф Служба безпеки нейтралізувала більше ніж 1 тисячу хакерських атак проти ІТ-систем стратегічно важливих об’єктів України, зокрема, запобігла витоку оборонної інформації через даркнет і затримала коригувальника ракетних ударів по Бахмуту.

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