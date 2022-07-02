Оккупанты обещали должность "министра образования": в Киеве задержали директора школы, которая координировала российских агентов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Директор одной из киевских школ задержали за координацию деятельности вражеских агентов. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Выявлена и нейтрализована российская агентура, которая разведывала оборонные позиции и передавала агрессору информацию о общественно-политической обстановке, в том числе проукраинских деятелей культуры и медиа. Для обмена разведданными и их передачи кураторам из Москвы использовали мессенджеры.
Координировала деятельность директор столичной школы. В случае захвата Киева россияне обещали ей должность "министра образования" в рядах оккупационной администрации. Сейчас материалы производства направлены в суд и предательнице грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним
С начала полномасштабной агрессии рф Служба безопасности нейтрализовала более чем 1 тысячу хакерских атак против ІТ-систем стратегически важных объектов Украины, в частности, предотвратила утечку оборонной информации через даркнет и задержала корректировщика ракетных ударов по Бахмуту.