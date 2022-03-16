Немає резервів: окупантам не вдається перекинути найманців із Сирії та Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Російським окупантам не вдається перекинути найманців із Сирії, Лівії та залишки своїх підрозділів з Далекого Сходу, вони не мають резервів. Про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович на брифінгу, пише УНН.
Цитата
“Що стосується загальної ситуації навколо України та найбільш гарячих точок на лінії фронту, то вони не змінилися протягом доби й не мають шансів на зміну, тому що рф витратила свої ресурси. Спроби перекинути найманців з Сирії, Лівії та “ошмётки” своїх підрозділів з Далекого Сходу поки їм не вдаються. Вони не мають резервів, як за нашою оцінкою, так й оцінкою провідних західних фахівців”, - розповів Арестович.
Деталі
За словами Арестовича, основні зусилля окупанти зберігають в районі зони ООС, але вчора вони зазнали втрат на напрямку Ізюм.
“І на напрямку Миколаїв (окупанти - ред.) також несуть втрати й в'язнуть в тактичних боях, які розгортаються деякою мірою на користь України”, - додав Арестович.
Доповнення
росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор).
Додамо
Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що станом на 15 березня вороги втратили до 40% своїх підрозділів, які стягнули на територію України.