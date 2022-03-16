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Нет резервов: оккупантам не удается перебросить наемников из Сирии и Ливии

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Российским оккупантам не удается перебросить наемников из Сирии, Ливии и остатки своих подразделений с Дальнего Востока, у них нет резервов. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге, пишет УНН.

Цитата

“Что касается общей ситуации вокруг Украины и наиболее горячих точек на линии фронта, то они не изменились в течение суток и не имеют шансов на изменение, потому что рф потратила свои ресурсы. Попытки перебросить наемников из Сирии, Ливии и “ошметки” своих подразделений с Дальнего Востока пока им не удаются. Они не имеют резервов, как по нашей оценке, так и по оценке ведущих западных специалистов”, - рассказал Арестович.

Детали

По словам Арестовича, основные усилия оккупанты хранят в районе зоны ООС, но вчера они понесли потери на направлении Изюм.

“И на направлении Николаев (оккупанты - ред.) также несут потери и вязнут в тактических боях, которые разворачиваются в некоторой степени в пользу Украины”, - добавил Арестович.

Дополнение

россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка и Дейр эз-Зор).

Добавим

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 15 марта враги потеряли до 40% своих подразделений, которые стянули на территорию Украины.

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