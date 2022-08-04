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Окупанти намагаються встановити захист від точних ударів HIMARS - британська розвідка

Окупанти намагаються встановити захист від точних ударів HIMARS - британська розвідка

Київ • УНН

 • 172173 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Російська армія намагається встановити захист від точних ударів, які завдають підрозділи України установками більшої дальності і точності, як системи HIMARS. Про це УНН пише з посиланням на черговий звіт у Twitter Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих.

Деталі

Наголошується, що удари вплинуть на постачання російським військовим боєприпасів і чинитимуть тиск на російські підрозділи бойової підтримки.

За даними розвідки, росіяни розмістили пірамідальні радіолокаційні відбивачі у воді біля нещодавно пошкодженого Антонівського мосту і недалеко від нещодавно пошкодженого залізничного мосту, обидва з яких перетинають річку Дніпро в Херсоні, на півдні України.

Радарні відбивачі використовуються для того, щоб приховати міст від радіолокаційних зображень з синтезованою апертурою і можливого обладнання для наведення ракет.

Цитата

"Це підкреслює загрозу, яку росія відчуває через збільшену дальність і точність західних систем", – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Як писав УНН, українська армія станом на початок серпня не втратила жодної реактивної системи залпового вогню HIMARS.

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