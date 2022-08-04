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Оккупанты пытаются установить защиту от точных ударов HIMARS - британская разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Российская армия пытается установить защиту от точных ударов, наносимых подразделениями Украины установками большей дальности и точности, как системы HIMARS. Об этом УНН пишет со ссылкой на очередной отчет в Twitter Министерства обороны Великобритании на основе разведданных.

Детали

Отмечается, что удары повлияют на поставку российским военным боеприпасов и будут оказывать давление на российские подразделения боевой поддержки.

По данным разведки, россияне разместили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде возле недавно поврежденного Антоновского моста и недалеко от недавно поврежденного железнодорожного моста, оба из которых пересекают реку Днепр в Херсоне, на юге Украины.

Радарные отражатели используются для того, чтобы скрыть мост от радиолокационных изображений с синтезированной апертурой и возможного оборудования для наведения ракет.

Цитата

"Это подчеркивает угрозу, которую россия испытывает из-за увеличенной дальности и точности западных систем", – говорится в сообщении.

Дополнение

Как писал УНН, украинская армия по состоянию на начало августа не потеряла ни одной реактивной системы залпового огня HIMARS.

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