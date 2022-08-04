Оккупанты пытаются установить защиту от точных ударов HIMARS - британская разведка

Детали

Отмечается, что удары повлияют на поставку российским военным боеприпасов и будут оказывать давление на российские подразделения боевой поддержки.

По данным разведки, россияне разместили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде возле недавно поврежденного Антоновского моста и недалеко от недавно поврежденного железнодорожного моста, оба из которых пересекают реку Днепр в Херсоне, на юге Украины.

Радарные отражатели используются для того, чтобы скрыть мост от радиолокационных изображений с синтезированной апертурой и возможного оборудования для наведения ракет.

Цитата

"Это подчеркивает угрозу, которую россия испытывает из-за увеличенной дальности и точности западных систем", – говорится в сообщении.

Дополнение

Как писал УНН, украинская армия по состоянию на начало августа не потеряла ни одной реактивной системы залпового огня HIMARS.