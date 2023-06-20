Окупанти почали слати херсонцям вірусні повідомлення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Окупанти почали розсилати мешканцям Херсонщини вірусні смс, де пропонують в обмін на інформацію про ЗСУ перейти за посиланням для отримання грошової винагороди, пише УНН з посиланням на Херсонську ОВА.
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Херсонська ОВА опублікувала фото із фішинговими смс від росіян і закликає херсонців бути обережними з таким повідомленнями, а також памʼятати про інформаційну безпеку.
Цитата
"У жодному разі не переходьте за цим посиланням! Є великий ризик того, що ваш телефон буде зламано і викрадено персональні дані!", - йдеться у повідомленні.
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