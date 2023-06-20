Оккупанты начали слать херсонцам вирусные сообщения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Оккупанты начали рассылать жителям Херсонщины вирусные смс, где предлагают в обмен на информацию о ВСУ перейти по ссылке для получения денежного вознаграждения, пишет УНН с ссылкой на Херсонскую ОВА.
Детали
Херсонская ОВА опубликовала фото с фишинговыми смс от россиян и призывает херсонцев быть осторожными с таким сообщениями, а также помнить об информационной безопасности.
Цитата
"Ни в коем случае не переходите по этой ссылке! Есть большой риск того, что ваш телефон будет взломан и похищены персональные данные!", - говорится в сообщении.
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