Оккупанты начали слать херсонцам вирусные сообщения

Детали

Херсонская ОВА опубликовала фото с фишинговыми смс от россиян и призывает херсонцев быть осторожными с таким сообщениями, а также помнить об информационной безопасности.

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"Ни в коем случае не переходите по этой ссылке! Есть большой риск того, что ваш телефон будет взломан и похищены персональные данные!", - говорится в сообщении.

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