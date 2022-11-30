Окупанти на Сумщині вбили дитину та зруйнували частину лікарні

Цитата

«Місто ворог обстріляв із САУ (20 «прильотів»). 15-річний хлопчик був у той час на вулиці. На жаль, дитина загинула на місці. Російські снаряди вибухали на території місцевої лікарні саме в той час, коли в медзакладі вівся прийом і було багато пацієнтів», - написав Живицький.

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За його словами, руйнування масштабні.

«Пряме попадання було на другому поверсі. Там повністю зруйнована стіна. Пошкоджені стоматологічний та хірургічний кабінети. Вибиті майже всі вікна на всіх чотирьох поверхах. Зруйнований операційний блок. Зараз тут працюють рятувальники - розбирають завали», - повідомив Живицький.

Він зазначив, що не підлягають ремонту і чотири автівки, які були припарковані біля лікарні. Також снаряди попали в приміщення прокуратури.

Доповнення

Окупаційні війська рф 29 листопада ввечері та 30 листопада вранці обстріляли щонайменше три громади Сумської області. Ворог гатив зі ствольної артилерії та самохідної артилерійської установки (САУ).