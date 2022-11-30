Оккупанты на Сумщине убили ребенка и разрушили часть больницы

Цитата

"Город враг обстрелял из САУ (20 «прилетов»). 15-летний мальчик был в то время на улице. К сожалению, ребенок погиб на месте. Российские снаряды взрывались на территории местной больницы именно в то время, когда в медучреждении велся прием и было много пациентов", - написал Живицкий.

Детали

По его словам, разрушения масштабны.

"Прямое попадание было на втором этаже. Там полностью разрушена стена. Повреждены стоматологический и хирургический кабинеты. Выбиты почти все окна на всех четырех этажах. Разрушен операционный блок. Сейчас здесь работают спасатели - разбирают завалы", - сообщил Живицкий.

Он отметил, что не подлежат ремонту и четыре автомобиля, которые были припаркованы возле больницы. Также снаряды попали в помещение прокуратуры.

Дополнение

Оккупационные войска рф 29 ноября вечером и 30 ноября утром обстреляли по меньшей мере три громады Сумской области. Враг бил из ствольной артиллерии и самоходной артиллерийской установки (САУ).