Окупанти на Мелітопольщині змушують цивільних споруджувати лінії оборони, незважаючи на вік та стать – мер

Цитата

“На жаль, сьогодні це стандартна практика на тимчасово-окупованих територіях. Якщо раніше за роботи риття окопів вони пропонували 80 тисяч рублів на місяць. То коли вони побачили, що супротив настільки сильний, що за гроші ніхто не хоче їм допомагати – вони почали викрадати людей та примушувати рити окопи. А з вчорашнього дня маємо звістки з наших сіл, що все село, незважаючи – жінки, підлітки – вони змушують їх йти рити окопи. А хто не хоче, вони погрожують, що будуть саджати у полон”, – сказав він.

Деталі

Федоров повідомив, що окупанти змусили усіх жителів селища Розівка Мелітопольського району рити траншеї, й також жінок. Тим, хто не може працювати за станом здоров’я, дають знеболювальне і лопату в руки.

Для посилення примусу рашисти погрожують «націоналізацією» будинку.

Доповнення

Раніше Федоров повідомляв, що російські війська, які втекли з Херсона, почали окопуватися у Мелітополі.

Також окупанти у Мелітопольському районі готуються під час наступу ЗСУ прикриватися цивільним населенням.